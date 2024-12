ROMA (ITALPRESS) – E’ stata restituita questa mattina alla città di Roma l’area ricadente nel perimetro di Piazza della Repubblica e Giardini di Dogali. L’intervento per la riqualificazione delle aree adiacenti piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica è stato eseguito da Anas in qualità di soggetto attuatore per conto del commissario straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ed è parte integrante del vasto e complesso intervento relativo a Piazza dei Cinquecento, volto a rendere più bella, più verde e ancora più vivibile tutta l’area della città dove è collocata la Stazione Termini, il più importante scalo ferroviario di Roma, il maggiore d’Italia per grandezza e traffico, tra i principali d’Europa, all’interno del Municipio I, nel rione Esquilino. Il cantiere diffuso ha coperto una superficie di 8 ettari, quasi otto campi da calcio, e ha riguardato la riqualificazione e sistemazione superficiale di tre aree. I lavori sono stati avviati il 24 luglio 2023 per un importo di oltre 16 milioni. L’intervento del quadrante di piazza della Repubblica ricopre un’area di circa 13.560 mq ed è stato eseguito con l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra la stazione Termini e le emergenze di valore storico e monumentale presenti nell’area, quali il complesso del Museo Nazionale Romano, con le Terme di Diocleziano e il Palazzo Massimo, fino a Piazza della Repubblica per valorizzare: viale Enrico De Nicola e le connessioni di accesso pedonale al complesso delle terme di Diocleziano; largo di Villa Peretti e via Einaudi; le connessioni pedonali lungo via D’Azeglio che portano verso l’area archeologica centrale; piazza della Repubblica e l’area antistante il Planetario; le connessioni con gli assi viari circostanti. Il progetto è stato redatto con la previsione di riorganizzare in maniera sia fisica che funzionale lo spazio pubblico con la razionalizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, con particolare attenzione alla riqualificazione del verde, all’ubicazione e disegno delle attrezzature di arredo e di eventuali nuovi volumi per le piccole attività commerciali e di servizio già presenti nell’ambito, nonchè la valorizzazione mediante un nuovo assetto dell’illuminazione pubblica. Relativamente all’intervento incentrato su piazza della Repubblica, il progetto ha previsto una importante riqualificazione volta a conferire pregio monumentale alle aree adiacenti al Planetario, prospicienti il confine delle Terme di Diocleziano. In particolare, è stata realizzata la pedonalizzazione del fronte di piazza della Repubblica e di piazza Termini per una migliore fruizione e valorizzazione del complesso monumentale adiacente. Via Cernaia è stata completamente riqualificata con materiali di pregio e con dettagli del sistema idraulico in basaltina, riammodernando i marciapiedi e il piano viabile, portati alla stessa quota, con la posa di sanpietrini. Grazie a questo intervento è stata possibile creare una passeggiata tra le importanti aree archeologiche circostanti. Lato via Einaudi e giardini di Dogali, è stata creata un’area pedonale che è andata a costituire il fronte del Museo Nazionale Romano, avvicinando i giardini, riqualificati, al fronte del museo attraverso la rivisitazione di largo Peretti, con un residuo carrabile minimo indispensabile e con la riqualificazione e pedonalizzazione di Via delle Terme di Diocleziano.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Anas-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]