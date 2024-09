ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato oggi in Prefettura a Roma alla presenza del Prefetto Lamberto Giannini e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri un protocollo fortemente voluto dalle tre associazioni di categoria del comparto immobiliare e dai loro presidenti: Maurizio Pezzetta FIMAA Roma, Silvia Dri FIAIP Roma e Filippo Croce Anama Roma, per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di mediazione immobiliare nella Capitale a tutela dell’interesse collettivo. Nel testo siglato i tre firmatari si impegnano ad inoltrare alla CCIAA di Roma eventuali segnalazioni ricevute su fenomeni di intermediazione abusiva. Roma Capitale attiverà interventi mirati a colpire sul territorio il fenomeno dell’abusivismo immobiliare; La Prefettura di Roma garantirà l’intervento delle F.F. p. a supporto della Polizia Locale competente in materia dei controlli sul territorio.

Le Associazioni degli Agenti immobiliari professionali collaboreranno inoltre con la Camera di Commercio di Roma nell’organizzazione di corsi formativi gratuiti, rivolti agli operatori del settore e alle Forze dell’Ordine, per migliorare la gestione delle attività di intermediazione immobiliare. Sarà, inoltre, previsto un Vademecum informativo e un canale dedicato per le segnalazioni che verrà predisposto dalla CCIAA di Roma e dalle Associazioni di categoria. Tutti i firmatari del protocollo si impegnano a promuovere l’uso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Camera di Commercio, strumento utile per contrastare l’abusivismo nel settore. Le Associazioni dei consumatori, presenti al tavolo dei firmatari del protocollo (Danilo Reali Adiconsum Lazio, Roms Capitale e Rieti, Giancarlo Balla Adoc Lazio, Fabrizio Micarelli Federconsumatori Lazio), si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti sull’importanza di richiedere la tessera professionale nelle trattative immobiliari, con verifiche aggiuntive da parte dei Notai durante la stipula dei rogiti. Verranno altresì organizzati seminari formativi/informativi nella Capitale per sensibilizzare i consumatori sull’abusivismo immobiliare e su come riconoscerlo.

