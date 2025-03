A Roma decine di migliaia in piazza per l’Europa

ROMA (ITALPRESS) – Una piazza per chiedere un’Europa più unità. A sfilare, nel corteo promosso dal giornalista di Repubblica Michele Serra, migliaia di bandiere dell’Unione Europea, della Pace, dell’Ucraina e della Georgia.

Almeno 30 mila, secondo gli organizzatori, le presenze in piazza del Popolo per la manifestazione. “Grazie ai sindacati, ai cittadini, a Michele Serra – ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, salito sul palco assieme ad altri sindaci d’Italia – Tutti con le proprie idee ma tutti con la bandiera dell’Europa. Come cittadini italiani, ci sentiamo cittadini europei. In questo mondo, senza Europa sono in gioco i nostri diritti personali e sociali. Serve un salto in avanti verso una Europa più forte , unita e solidale per farci sentire più sicuri e più liberi”.

Tra i presenti la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader di Azione Carlo Calenda.

