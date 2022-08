BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche Rimini naviga veloce. Grazie a Internet gratuito, a portata di smartphone e tablet attraverso “EmiliaRomagnaWiFi”, la rete regionale ormai sempre più estesa anche sulla Costa romagnola, a disposizione di residenti e turisti. Sono stati inaugurati i sei i chilometri di lungomare col web per tutti nella zona Rimini Nord, tratto compreso tra Viserba, Viserbella e Torre Pedrera.

WiFi gratuito, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, senza bisogno di registrazione: basta un click e sei collegato. Per una navigazione ad alta prestazione, grazie alla banda ultra-larga garantito dal collegamento in fibra ottica, con velocità di upload e download di molto superiori ai 100 mega.

L’intervento, per un investimento di 330mila euro, ha comportato l’installazione lungo il percorso di 90 access point, i punti di accesso alla Rete, ed è stato pianificato in armonia con il progetto di riqualificazione del lungomare nord di Rimini, ormai concluso. Un’area di grande frequentazione turistica, pieno di alberghi ed esercizi, a ridosso della spiaggia.

Dopo il battesimo del mese scorso nel tratto Cervia-Milano Marittima, quello di oggi rappresenta il completamento del secondo stralcio del maxipiano regionale “EmiliaRomagnaWiFi Costa” per coprire entro il 2024 l’intera Riviera adriatica con una connessione WiFi a banda ultra-larga e accesso libero e gratuito, da Cattolica ai lidi ferraresi. Piano che prevede l’investimento di oltre 3,5 milioni di euro da parte della Regione, realizzato dalla società in house Lepida ScpA.

Presenti al varo di Internet gratuito nel lungomare nord di Rimini il presidente della Regione, l’assessore regionale al Turismo e il sindaco della capitale italiana delle vacanze.

Il Piano per la Costa, sottolinea il presidente della Regione, rientra nel progetto più complessivo Data Valley bene comune, affidato all’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è quello di permettere l’accesso gratuito di tutta la popolazione ai servizi WiFi a banda ultra-larga. Sono giù più di 10mila i punti di accesso ad Internet attivati nel territorio regionale attraverso “EmiliaRomagnaWiFi” per collegare alla Rete Municipi, piazze, spazi pubblici, ospedali e strutture sanitarie, biblioteche, centri giovanili e impianti sportivi da Piacenza a Rimini. Non meno importante per la Regione il traguardo di avere Internet gratuito in tutte le località balneari, che d’estate ospitano centinaia di migliaia di vacanzieri provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un piano per rendere l’offerta turistica della Riviera Adriatica sempre più competitiva e al passo coi tempi anche sul versante dei servizi digitali.

