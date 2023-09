A Palermo una Community di competenze Stem del bacino del Mediterraneo

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi chiudiamo un accordo estremamente importante con SmartEngineering, che da anni collabora con l'Università di Palermo per trovare professionalità all'interno di Unipa prima della laurea e per far sì che questi ragazzi abbiano un posto di lavoro di eccellenza. Il confezionamento di un accordo quadro così definito apre a delle prospettive molto più importanti, Se noi riusciamo a creare in Sicilia queste competenze, daremo un rimedio alla fuga di cervelli". Lo ha detto il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, in occasione della presentazione nel capoluogo siciliano della community di competenze Stem e ingegneristiche del bacino del Mediterraneo. Si tratta del progetto CHS - Sicily (Competence Hub Stem), sviluppato da Unipa insieme a SmartEngineering, azienda di ingegneria industriale meccanica e meccatronica. xd7/col3/gtr