PALERMO (ITALPRESS) – C’è tempo fino al 12 ottobre per presentare la domanda di ammissione al master MASV – Alta formazione per Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo.

Il Master – promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo e coordinato da Sebastiano Torcivia – giunge alla 16esima edizione. Negli anni ha formato più di 150 corsisti, molti dei quali ricoprono ruoli determinanti in aziende – vitivinicole e del settore agroalimentare – del panorama regionale e nazionale.

Il master MASV si pone l’obiettivo di formare studenti orientati a specializzarsi nelle principali aree gestionali: produzione (vigneto e cantina); logistica (supply chain management); marketing & communication (advertising, social media, branding, P.R., packs, enoturismo); commerciale (domestic market; export); amministrazione (controllo di gestione, finanza); strategia (direzione, governance).

Il percorso formativo, della durata di un anno, è articolato in lezioni frontali – di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua – testimonianze manageriali, case histories, un intenso programma di visite aziendali, partecipazione a importanti fiere ed eventi di settore (Vinitaly, Sicilia en primeur), minicorso di analisi sensoriale e wine tasting, work experience. Il wine business è un settore in fase di espansione, e la filiera richiede figure sempre più specializzate.

Dall’aula all’inserimento nel mondo del lavoro. Il master, facendo riferimento ad un network di aziende partner e di professionisti, facilita l’inserimento in realtà aziendali.

Il career service favorisce l’incontro fra studenti e aziende o istituzioni ai fini dell’attivazione dello stage al termine del percorso d’aula. Il master è rivolto a laureati magistrali con una forte motivazione a lavorare nella filiera vitivinicola e/o agroalimentare.

Link bando di ammissione:

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/.content/documenti/Bando-Master-di-II-livello-in-Manager-delle-Aziende-del-Settore-Vitivinicolo-A.A.-2021-2022.pdf. Per maggiori informazioni scrivi a mastermasv@unipa.it o chiama lo 091 5557379.

