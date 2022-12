A Palermo gli studenti di Giurisprudenza incontrano i detenuti

L'iniziativa che ha portato gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo ad incontrare i detenuti "è un momento di crescita ed ha grande valore culturale e formativo". Così Massimo Midiri, rettore dell'Università di Palermo, in merito al progetto promosso dalla Camera Penale di Palermo in collaborazione con l'Ateneo ed il Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.