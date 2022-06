A Palermo ciclo di incontri tra nuove imprese

Tutto pronto per il lancio di "Ventieventi", il ciclo di incontri a Palermo tra imprenditori senior e aspiranti imprenditori e neolaureati che, nell'ambito di un calendario di 20 appuntamenti a ingresso libero, metterà a confronto il mondo dell'imprenditoria palermitana e non solo e i giovani che vogliono investire in città sulla creazione di nuove imprese. xd7/fag/gsl