A ottobre gli Stati generali della Pesca

"A ottobre faremo gli stati generali della pesca, un incontro con tutte le categorie per avere indicazioni e trasmetterle con forza all'Unione europea". A dirlo il sottosegretario di Stato alla Pesca Francesco Battistoni, in occasione di una visita istituzionale in Sicilia. pc/abr/gtr