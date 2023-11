MILANO (ITALPRESS) – In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo1 in tutela per i consumi di ottobre che sale del 12% rispetto a settembre. Secondo i dati di Arera, per il mese di ottobre, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso

superiore rispetto a quella del mese di settembre, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 43,73 euro/MWh. L’aumento complessivo del 12% per la famiglia tipo per il mese di ottobre è determinato dall’incremento della spesa per la materia gas naturale, +7,9%, e dall’aumento della spesa per il trasporto e la

gestione del contatore, +4,1%, quest’ultimo legato all’incremento tipico della stagione invernale degli oneri di stoccaggio per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggior utilizzo. Rimangono invece invariati gli oneri generali.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (novembre 2022 – ottobre 2023) è di 1.457 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (novembre 2021 – ottobre 2022). Confermati per ottobre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

