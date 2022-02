Nicolò Protti è entrato nella top ten assoluta nel primo round del campionato introduttivo per la categoria rental 4t, andato in scena lungo il circuito di Ottobiano. Il 19enne di Garlasco, della Toscano Academy, allievo di Michele Milanesi presso il circuito Internazionale 7Laghi Kart, al suo debutto, nonostante l’inesperienza in gara e il gap tecnico del peso, ha lottato per il podio, per poi chiudere in sesta posizione.

In gara1 non ha brillato in partenza ma ha dimostrato un passo efficace, che lo ha portato a concludere la corsa in settima posizione. In gara2 è rimasto sempre nella parte centrale del gruppo e ha conquistato l’ottava posizione, ottenendo la top10 in entrambe manche.

(ITALPRESS).

