MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Il pilota olandese gira in 1’21″252 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 347 millesimi. Completa il podio virtuale la Red Bull di Sergio Perez, a mezzo secondo dal compagno di squadra, mentre chiudono la top 5 la Ferrari di Carlos Sainz e l’Alpine di Fernando Alonso. Seguono in sesta e settima piazza la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Si torna in pista alle ore 16 con le qualifiche.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

