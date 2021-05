MILANO (ITALPRESS) – Uno strumento attivo e parlante, sempre connesso via internet, per dialogare con gli utenti: è nata la nuova cassetta postale Smart. In tempo reale dà informazioni meteo, comunicazioni aziendali e delle Istituzioni territoriali. “Sono 40.000 attualmente sul territorio nazionale le cassette postali: pensiamo che entro il 2022 quelle digitali andranno a sostituirle – spiega Gabriele Marocchi, responsabile Gestione operativa Lombardia Poste – Quest’anno siamo partiti con Milano in via Cordusio, via Orefici e piazza Duomo, poi sarà la volta di Torino, Roma e Napoli per un totale, in questa prima fase sperimentale, di 100 nuove cassette”.

“Sostenibilità ed ecologia, riduzioni CO2 e digitalizzazione”

sono le linee programmatiche di Poste Italiane, puntualizzate da

Marocchi, che continua spiegando l’attività svolta dall’azienda

relativamente alle vaccinazioni, cioè prenotazione e

distribuzione presso i punti vaccinali, con un “ruolo fondamentale di Poste Italiane grazie a quattro strumenti: portale web, call center, postamat ed i portalettere con il palmare attraverso i quali la prenotazione del vaccino avviene in 2 minuti, individuando sia il centro vaccinale che l’orario dell’appuntamento, e anche la stampa del promemoria insieme ad un

sms”.

(ITALPRESS).