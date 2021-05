A Milano le prime cassette postali smart

Installate a Milano le prime cassette postali smart. In tempo reale informazioni meteo, comunicazioni aziendali e delle Istituzioni territoriali. "Siamo partiti con Milano, poi sarà la volta di Torino, Roma e Napoli per un totale, in questa prima fase sperimentale, di 100 nuove cassette", dice Gabriele Marocchi, responsabile Gestione operativa Lombardia Poste. ban/fsc/trg