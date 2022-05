Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università Meier, e con la collaborazione di Party Round Green, organizza la prima edizione del Premio Top Communicator of the Year. La cerimonia di premiazione si terrà il 31 maggio, dalle 14.30 alle 17, nell’Aula Magna dell’Università Meier, in Viale Murillo 17, a Milano.

Riceveranno il riconoscimento 24 volti italiani tra cui Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, Direttore de “La Verità”, Angelo Perrino, Direttore Affaritaliani.it, Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca e del Tg4, Paolo Liguori, Direttore editoriale del Tgcom24, Gaspare Borsellino, Direttore Responsabile e Fondatore di Italpress, Piero Chiambretti, conduttore di programmi di intrattenimento, Marino Bartoletti e Alessandro Cecchi Paone opinionisti ed esperti di comunicazione, Fernando Proce conduttore radiofonico di Radio 101, Fabrizio Pregliasco virologo e divulgatore scientifico, Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè per comunicazione B2B, Miky Degni pubblicitario e artista dalla comunicazione non convenzionale (dipinge quadri intingendo il pennello nel vino).

I premi saranno consegnati dalle Donne Marketing e dalla Donne Comunicazione, attualmente in carica, tra le quali Cristina Cossa, Direttore Marketing Rigoni Asiago, Marilena Manzoni, comunicazione Unicredit Banca, Myriam Forte, Presidente Gruppo Myriam Forte Consulting, Laura Morino titolare di Morino Studio Farà gli onori di casa Danilo Arlenghi, Presidente nazionale del ClubMC che sarà coadiuvato dalla conduttrice televisiva Sheila Capriolo di 7Gold Tv.

“Era tempo che coltivavamo l’idea di istituire un Premio come questo, conferito all’eccellenza maschile e consegnato dall’eccellenza femminile”, afferma Arlenghi.

All’evento, patrocinato da Plef, Adico e IAA, parteciperanno circa 150 professionisti e imprenditori del comparto Marketing e Comunicazione, giornalisti e agenzie di stampa. (ITALPRESS).