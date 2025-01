A marzo la Grande Panda nelle concessionarie

ROMA (ITALPRESS) - L'attesa è finita. Arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo la nuova Fiat Grande Panda con due motorizzazioni disponibili: ibrida e elettrica. La prima versione prevede un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 cavalli, una batteria agli ioni di Litio da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. Grazie a queste caratteristiche i consumi sono ridotti così come le emissioni. La full electric è spinta da una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW, per una potenza di 113 cavalli, una velocità massima di 132 km/h e un’autonomia di 320 km. La Grande Panda è lunga poco meno di 4 metri, ha un’altezza di 1 metro e 57 e una larghezza di 1 e 76. Spiccano le scritte in rilievo 3D del nome Panda sulle porte e le forme a X dei fari anteriori e posteriori, riprese anche dai cerchi in lega diamantati da 17 pollici con coprimozzo con logo Fiat. Sette i colori disponibili, il giallo Limone, il bronzo Luna, l’azzurro Acqua, il blu Lago, il rosso Passione, il nero Cinema e il bianco Gelato. Gli interni accolgono 5 persone. Il bagagliaio ha una capacità di 412 litri che scende a 361 per la versione elettrica. Il cruscotto da 10 pollici e la radio digitale da 10 pollici e 25 richiamano la forma della pista del Lingotto. Gli allestimenti della Grande Panda ibrida sono tre: l'entry level “Pop”, la “Icon” e “La Prima” che offre un equipaggiamento completo. I prezzi partono dai 16.950 euro per la versione “Pop” in offerta lancio. La versione elettrica prevede due allestimenti: il top di gamma “La Prima” e la “RED” in offerta lancio a 22.950 euro. tvi/abr/gtr