A Malta si registra un aumento nei casi positivi di coronavirus trasmessi localmente. Finora ci sono solo appelli dalle autorità sanitarie alla popolazione per restare a casa e uscire solo per lavoro o per necessità, ma il governo maltese insiste che per adesso non c’è bisogno di un blocco totale nel paese. Da questa notte è stato chiuso lo spazio aereo maltese per tutti i voli dall’aeroporto di Malta tranne quelli urgenti per il trasbordo di medicine e merce.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nove nuovi casi di coronavirus per un totale di 73.

Intanto, il paziente che ha sviluppato la polmonite è stato trasferito in terapia intensiva nell’ospedale Mater Dei.

La sovrintendente della sanità pubblica Charmaine Gauci ha affermato che la “maggioranza” dei pazienti è in buone condizioni ma ha fatto appello alla popolazione di rimanere in auto-isolamento perchè il contagio locale è alto.Tra i casi registrati nelle ultime ore c’e una donna maltese di 21 anni che non era all’estero ma aveva un parente che era tornato dal Regno Unito il 9 marzo. La paziente, che è una studentessa universitaria, ha mostrato i primi sintomi dopo dieci giorni. Un uomo di 44 anni proveniente dalla Somalia, ma residente a Malta, è stato il secondo a essere individuato come positivo. L’uomo che era stato a Bruxelles ha sviluppato sintomi il 17 marzo. Una straniera di 41 anni, sposata con un maltese, ha sviluppato sintomi associati al coronavirus il 15 marzo. Secondo le autorità sanitarie, il caso indica che ha contratto il virus tramite trasmissione locale.Un uomo di 55 anni che non ha viaggiato di recente è risultato positivo al coronavirus. Le autorità sanitarie stanno eseguendo procedure di tracciamento dei contatti sul posto di lavoro.

Una donna di 25 anni che vive nel Regno Unito ed è tornata a Malta il 19 marzo è stata trovata positiva al coronavirus. Ha sviluppato i sintomi associati al coronavirus lo stesso giorno in cui è tornata a Malta. Le autorità sanitarie stanno eseguendo procedure di tracciamento dei contatti per valutare il rischio per i passeggeri che erano sullo stesso volo. La donna che vive da sola ha seguito le regole di quarantena.

Un altro caso riguarda una donna italiana di 24 anni che vive in Australia ma si e’ recata a Malta. La donna è arrivata a Malta da Londra. All’atterraggio ha seguito le regole di quarantena. I suoi parenti sono stati messi in quarantena.

Una donna di 49 anni che lavora in una scuola è risultata positiva al Covid-19. La donna non ha viaggiato di recente. Le scuole erano già state chiuse quando è diventata sintomatica al coronavirus il 19 marzo. L’ultima volta che è andata a scuola è stato il 12 marzo.

Un disoccupato di 30 anni dall’India è stato confermato positivo. L’uomo vive in una famiglia in cui un’altra persona era risultata positiva e l’intera famiglia era già in quarantena.

Una donna maltese di 68 anni che è tornata a Malta da Londra il 16 marzo ed era in quarantena, è risultata positiva al coronavirus. Ha mostrato sintomi il 18 marzo e non è stata in contatto con altre persone.

Nel frattempo, il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato rappresentanti dei sindacati e altri rappresentanti dei datori di lavoro.

