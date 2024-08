LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta si sta preparando per un aumento senza precedenti del traffico passeggeri poichè l’alta stagione estiva dei viaggi raggiungerà il suo punto più alto in questi giorni. L’aeroporto ha dichiarato di prevedere che oltre 200.000 viaggiatori passeranno attraverso i terminal nella prossima settimana, in coincidenza con il fine settimana festivo di Santa Maria. L’aeroporto prevede di gestire più di 33.700 passeggeri nei giorni di maggior traffico: 15, 22 e 29 agosto. Si prevede che la settimana di punta dei viaggi durerà fino al 18 agosto, con l’incredibile cifra di 216.922 passeggeri in partenza o in arrivo a Malta. Questo aumento segue un luglio da record, che ha visto 951.861 passeggeri transitare attraverso l’aeroporto internazionale di Malta, segnando un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Luglio 2024 è il mese più trafficato nella storia dell’aeroporto, essendo il primo a superare 900.000 passeggeri movimentati. La capacità ell’aeroporto è aumentata dell’11,5%, con un impressionante tasso di occupazione dei posti dell’89,7%. L’Italia è rimasta il primo mercato, conquistando il 25,5% della quota di mercato, seguita da Regno Unito, Francia, Germania e Polonia. In particolare, la Polonia è emersa come il mercato in più rapida crescita tra i primi cinque, con un aumento del 51,4%. Mentre l’industria del turismo a Malta continua a riprendersi fortemente dal rallentamento indotto dalla pandemia, queste cifre mostrano un quadro promettente per la ripresa economica dell’isola. Il traffico da inizio anno ha raggiunto i 5.017.275 movimenti di passeggeri, in aumento del 17,1% rispetto al 2023.

– Foto Aeroporto Internazionale di Malta –

