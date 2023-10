MILANO (ITALPRESS) – Il 32enne bresciano Gianluca Saresera, in coppia con Daniel Taufer sulla Peugeot 208 Rally4 curata dalla VF Corse, ha vinto il Pirelli Star Rally4 legato al Campionato Italiano Rally Asfalto grazie al terzo posto di categoria ottenuto nel conclusivo Rally di Bassano. Saresera si è anche assicurato il titolo ACI Sport del CIRA per le vetture a 2 ruote motrici.

Alle sue spalle, a soli due punti di distacco, si è piazzato il 28enne varesino Mattia Broggi, che pur avendo ottenuto a Bassano il secondo posto di categoria non è riuscito a colmare il divario di 4 punti che Saresera si era costruito grazie soprattutto al successo nel Rally del Salento.

A Saresera va così anche il premio di 5.000 euro destinato al vincitore assoluto finale mentre Broggi si è aggiudicato i 3.000 euro destinati al vincitore del Girone Est. Complessivamente Saresera nell’ambito del Pirelli Star Rally4 CIRA ha raccolto premi in denaro per 9.000 euro, Broggi ha invece ottenuto 4.000 euro più 12 pneumatici da competizione Pirelli PZero.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

