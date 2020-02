A gennaio in calo i consumi di elettricita’

In calo i consumi di elettricita' in Italia. A gennaio, secondo quanto rilevato da Terna, la domanda e' stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 4% rispetto allo stesso mese del 2019. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -2,9%. Nelle varie aree del Paese la variazione e' stata ovunque negativa: -3,5% al Nord, -4,7% al Centro e -4,6% al Sud. col/sat/red