ROMA (ITALPRESS) – I residenti di Gaza City affermano che stanno assistendo questa mattina ad alcuni dei combattimenti più pesanti dall’inizio della guerra innescata dall’assalto di Hamas il 7 ottobre su Israele. L’esercito israeliano ha inviato colonne di carri armati nella città da diverse direzioni, dicono i residenti. Il Servizio civile di emergenza di Gaza afferma di ritenere che ci siano state vittime nelle aree orientali di Gaza, ma le squadre di emergenza non sono state in grado di raggiungerle a causa delle offensive in corso nei sobborghi di Tel Al-Hawa, Sabra, Daraj, Rimal e Tuffah. L’IDF ha affermato che l’operazione è stata lanciata in seguito alla segnalazione dell’intelligence delle infrastrutture di Hamas e della Jihad islamica palestinese nell’area. In particolare l’IDF afferma di aver lanciato un’operazione a Tel al-Hawa a Gaza City. L’esercito israeliano fa sapere che sta operando anche presso il quartier generale dell’UNRWA nell’area, dove l’IDF aveva precedentemente trovato importanti infrastrutture di tunnel di Hamas e ucciso e catturato numerosi uomini armati. L’IDF afferma di avere informazioni sulle nuove attività e infrastrutture di Hamas e della Jihad islamica nella città di Gaza, compresi depositi di armi e stanze di detenzione e interrogatorio utilizzate dai gruppi terroristici. All’inizio dell’operazione, l’IDF afferma di aver avvertito i civili, aggiungendo che avrebbe aperto un corridoio umanitario affinché i palestinesi potessero lasciare l’area.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).