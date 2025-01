A Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale d’Europa

ROMA (ITALPRESS) - Arrivare al Net Zero Carbon nel 2030; ridurre l’uso delle fonti fossili e contenere le emissioni; aumentare l’indipendenza energetica: sono gli obiettivi di Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa e tra i più estesi al mondo, installato allo scalo di Fiumicino. Quasi 2,5 km di estensione per circa 55mila pannelli che garantiranno una produzione di oltre 30 milioni di KWh all’anno e un risparmio annuale di 11mila tonnellate di anidride carbonica. L’impianto è stato progettato da Aeroporti di Roma e realizzato da Enel. spf/fsc/gtr