A cosa servono i pannelli solari?

ROMA (ITALPRESS) - In questo anno caratterizzato da alluvioni e incendi in tutto il mondo è importante più che mai occuparsi di ambiente e trovare fonti di energia sostenibile, come i pannelli solari. Ma a cosa servono? Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con Aldo Locatelli, tecnico de "Il portale del sole". fsc/gsl