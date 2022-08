CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Sconfitta al debutto per Matteo Berrettini nel “Western & Southern Open”, torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.280,880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un WTA 1000). Il 26enne romano, numero 15 del ranking e 12 del seeding, è stato battuto 7-6(3) 4-6 7-6(5) dallo statunitense Frances Tiafoe, numero 25 ATP. A Berrettini non sono bastati 12 ace (contro 3 doppi falli) e una miglior percentuale di prime in campo (62%) perchè il suo avversario di ace ne ha tirati 16 e ha avuto percentuali migliori sia nei punti vinti con la prima (83%) che con la seconda di servizio (66%). Entrambi hanno messo a segno 34 vincenti, gli errori gratuiti hanno fatto la differenza: 38 per l’azzurro, 25 per l’americano. In tabellone ci sono altri quattro azzurri: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

ALTRI RISULTATI 1° TURNO:

McDonald (Usa, wc) b. Basilashvili (Geo) 6-0 6-1

Bautista-Agut (Esp, 15) b. Cerundolo (Arg) 6-7(5) 6-4 6-2

Karatsev (Rus) b. Nakashima (Usa) 7-5 7-5

Schwartzman (Arg, 13) b. Molcan (Svk) 5-7 6-4 6-2

Ruusuvuori (Fin) b. Wolf (Usa, wc) 7-6(2) 6-2

Isner (Usa) b. Bonzi (Fra) 7-6(11) 3-6 7-6(4)

Norrie (Gbr, 9) b. Rune (Den) 7-6(5) 4-6 6-4

Murray (Gbr) b. Wawrinka (Sui, pr) 7-6(3) 5-7 7-5

Cilic (Cro, 14) b. Munar (Esp, q) 6-3 6-3

Giron (Usa, q) b. Goffin (Bel, q) 6-3 6-4

Korda (Usa, wc) b. Khachanov (Rus) 6-3 6-4

Shapovalov (Can) b. Dimitrov (Bul, 16) 7-6(4) 6-3

