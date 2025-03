A Ca’ Farsetti presentata l’undicesima edizione di Foscamun

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore all’Università Paola Mar, l’undicesima edizione di Foscamun, l’appuntamento che da anni offre agli studenti di tutto il mondo l’opportunità di mettersi in gioco e approfondire i temi della geopolitica e imparare i principi di cooperazione internazionale.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dalla direttrice dell’organizzazione Foscamun, Giorgia Baccan, dalla rettrice del Convitto Nazionale Marco Foscarini, Alessandra Artusi, dal docente Liam Mac Gabhann e dai membri dell’organizzazione.

L’evento, organizzato dal Liceo Classico europeo e Scientifico Foscarini e in programma dal 20 al 23 marzo nella storica sede del Convitto Nazionale Marco Foscarini, è una simulazione strutturata in più giornate, durante le quali centinaia di studenti prenderanno parte a dibattiti su temi di grande attualità, tra cui i diritti umani, i conflitti armati, lo sviluppo tecnologico le questioni ambientali.

Quest’anno l’evento sarà arricchito da innovazioni quali l’introduzione di una apposita commissione che si occupa di questioni economiche e finanziarie (Ecofin) e l’istituzione del ruolo del giornalista incaricato di documentare e analizzare i dibattiti in corso.

“Sono profondamente affascinata da questo progetto che ho visto crescere nel tempo – ha dichiarato l’assessore Mar rivolgendosi agli studenti – Ho sempre osservato i ragazzi impegnati a lavorare per un obiettivo più grande, a beneficio della comunità vivace e accogliente della nostra città. La scelta di aprirsi alle scuole del territorio, come la Scuola Navale Morosini, il Liceo Bruno Franchetti e il Benedetti Tommaseo, è davvero significativa. Venezia, storicamente aperta al mondo, trova nel vostro gesto di accoglienza nei confronti degli studenti provenienti da ogni angolo del globo un esempio di coesione e impegno. Questo approccio non solo promuove il dialogo, ma rappresenta anche un importante termometro per affrontare le sfide del futuro”.

I partecipanti si confronteranno su temi globali di grande rilevanza attraverso sessioni di dibattito in lingua inglese, francese e spagnolo. L’evento ospiterà oltre 70 studenti, le delegazioni presenti all’undicesima edizione provengono da Austria, Francia, Spagna, Germania, Giappone, Messico, Stati Uniti e Sud Africa. L’ultima edizione di Foscamun ha registrato circa 1000 partecipanti, protagonisti del momento confronto e scambio di idee finalizzati alla costruzione di nuove connessioni.

