A BRUXELLES ANTEPRIMA CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID

Citroën, in occasione della 98a edizione del Salone dell’auto di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2020, sul suo stand presenta il suo posizionamento “Inspirëd By You All”. Previsto il lancio della sua offensiva elettrica: da 100 anni Citroën rende l’automobile accessibile a tutti e nel 2020 renderà l’auto elettrica disponibile per tutti, rendendo i veicoli a basse emissioni accessibili a tutti, con 6 modelli elettrificati in gamma. Il SUV C5 Aircross Hybrid, svelato in anteprima mondiale, rappresenta un’offerta nella fascia centrale del mercato che permetterà a tutti di fruire della grande versatilità di un modello ibrido plug-in. Un vero Silent Urban Vehicle in classe ë-Comfort, offre 50 kmi di autonomia in modalità 100% elettrica. Già riferimento in termini di comfort e modularità, SUV C5 Aircross, con l’offerta ibrida plug-in, raggiunge un livello superiore di comfort, con un effetto cocoon amplificato e ancora più benessere a bordo, per affrontare in totale tranquillità gli spostamenti quotidiani in modalità 100% elettrica.

Presenta anche Ami One Concept, oggetto unico, 2 posti, 100% elettrico, che pone il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana, più libera e senza pensieri, per rispondere alle nuove sfide della mobilità in città. Dal design audace e colorato, semplice e pratica da usare, si guida senza patente e offre un utilizzo personalizzato, dal car-sharing al noleggio.

Ma anche una gamma rinnovata, forte e coerente: 6 modelli lanciati in meno di 2 anni che condividono un design distintivo e audace e un comfort di riferimento, derivato dal programma Citroën Advanced Comfort. Infine, lo SpaceTourer The Citroënist Concept: un concept di van moderno e connesso, che estende la libertà di movimento con la bicicletta “Rider The Citroënist by Martone”. Un vero luogo di vita e di lavoro, per vivere l’evasione e condividerla in tempo reale.

