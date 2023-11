A Baveno il Forum del turismo, asset strategico per l’economia

BAVENO (ITALPRESS) - Il settore del turismo è strategico per l’economia italiana: nel 2023 si stima che la spesa del comparto ammonterà a 155 miliardi. E' quanto reso noto dal ministero del Turismo, nell’ambito del Forum internazionale che si è svolto a Baveno, sul Lago Maggiore. L’industria turistica posiziona l’Italia al settimo posto in Europa per incidenza del settore sul Pil nazionale, piazzandosi davanti a Francia e Germania. Nel primo semestre del 2023, in Italia, le presenze nelle strutture ricettive sono aumentate del 13%, mentre i passeggeri aerei sono cresciuti quasi del 30% rispetto agli stessi sei mesi del 2022. Tra giugno e agosto, inoltre, si sono registrate oltre 100 milioni di presenze straniere. mgg/gtr