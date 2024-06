ROMA (ITALPRESS) – “Mi prendo cura… di te” è il titolo scelto per un evento in programma a Bari mercoledì 5 giugno, nell’istituto scolastico professionale “De Lilla – Santarella”, situato in via Gramsci 1. Le tematiche principali dell’iniziativa, organizzata da Avis Comunale Bari, Gruppo Medipuglia (gruppo di centri accreditati per trattamenti sanitari di diagnostica e fisioterapia) e l’associazione “Sicuro e Felice”, sono: prevenzione, donazione e alimentazione. Un supporto prezioso per la logistica è fornito dall’Esercito Italiano – Brigata Pinerolo. Per tutta la mattinata del 5 giugno, a partire dalle 8, le docenti e il personale femminile dell’istituto avranno la possibilità di effettuare donazioni di sangue e screening mammografici completamente gratuiti. Inoltre, durante la mattinata, è previsto un momento formativo dedicato alla cultura della donazione del sangue, alla prevenzione della guida sicura per ridurre gli incidenti stradali (a cura dell’associazione Sicuro e Felice) e all’importanza della sana alimentazione, che concorre ad una buona salute, condizione fondamentale per poter donare.

A fornire esempi concreti di alimentazione equilibrata sarà la F. Divella SpA che, attraverso un’esperta del settore gastronomico, offrirà il piatto della salute per eccellenza: orecchiette artigianali con pomodorini e cacio. L’evento, il primo del genere organizzato in città presso un istituto scolastico, mira a riunire diversi protagonisti per un nobile scopo: permettere agli adulti di fare prevenzione e allo stesso tempo sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del dono, il più grande gesto d’amore capace di salvare se’ stessi e gli altri.

