A BAGHDAD FUNERALI SOLEIMANI, MIGLIAIA A ESEQUIE

Una folla oceanica ha tributato questa mattina a Baghdad l’ultimo saluto al generale iraniano Qassem Soleimani ucciso ieri in un raid aereo degli Stati Uniti all’aeroporto della capitale irachena. In migliaia hanno partecipato ai funerali dell’uomo potente di Teheran e del comandante delle milizie sciite irachene Abu Mahdi al-Muhandis, anch’egli ucciso nel corso del raid. Al grido di “morte all’America”, il corteo al quale ha partecipato pure il premier iracheno Adel Abdul-Mahdi, ha percorso alcune tra le vie della zona verde, la blindatissima area in cui sono situate le ambasciate occidentali e i palazzi del potere centrale. In centinaia coloro che hanno sventolato le bandiere dell’Iraq e delle milizie sciite. Nella processione funebre sono comparsi ritratti dello stesso Soleimani e dell’ayatollah Ali Khamenei, massima figura religiosa iraniana. Quella di oggi è la prima di tre giornate di cerimonie funebri e che culmineranno martedì con la sepoltura del generale a Kerman, sua città natale. La salma lascerà questa sera la capitale irachena per volare verso l’Iran.

Intanto questa mattina a Teheran il presidente iraniano Hassan Rouhani, incontrando la figlia di Qasem Soleimani ha assicurato, rispondendo alla domanda della donna su chi vendicherà la morte del padre, che “tutti si vendicheranno”. A riportarlo la Cnn. “Gli Stati Uniti- ha detto il presidente iraniano secondo quanto riportato dalla tv americano – hanno commesso un grave errore e ne pagheranno le conseguenze non solo oggi ma anche in futuro”.