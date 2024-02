9 adolescenti su 10 temono il cambiamento climatico

ROMA (ITALPRESS) - 9 adolescenti su 10 sono preoccupati per gli effetti del cambiamento climatico, in particolare modo chi ha vissuto l’alluvione dello scorso maggio in Romagna. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con Benedetta Brioschi, Responsabile Community Valore Acqua per l’Italia The European House-Ambrosetti che ha condotto il sondaggio. fsc/gsl