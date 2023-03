8 Marzo, Zelensky “Siamo grati alle donne ucraine”

"Penso che oggi sia importante esprimere gratitudine. A tutte le donne che lavorano, insegnano, studiano, salvano, guariscono, combattono - combattono per l'Ucraina. Per ricordare e ringraziare tutte le donne che hanno dato la vita per il nostro Paese". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)