ROMA (ITALPRESS) – Con 70 Sanremo – Storia fotografica del Festival della Canzone Italiana, a cura di John Vignola (Rai Libri), la Rai omaggia la manifestazione canora più longeva e amata. Un viaggio in oltre 200 immagini per ripercorrere, anno dopo anno, la storia del Festival. A introdurre ogni decade è una scheda ricca di momenti epici e di curiosità. Il volume è impreziosito dalle testimonianze appassionate di Renzo Arbore, Pippo Baudo, Vincenzo Mollica e Vasco Rossi. A firmare la prefazione è il direttore artistico di Sanremo 2020, Amadeus.

“Raccontiamo una storia inesauribile attraverso un repertorio fotografico importante, che più di tante parole dà anche la tridimensionalità del Festival di Sanremo – dice il curatore -, un palcoscenico, Casinò o Ariston, sul quale si è letteralmente dispiegata la storia della musica in Italia”.

70 Sanremo – Storia fotografica del Festival della Canzone Italiana (Rai Libri) è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 30 gennaio 2020. John Vignola da quasi trent’anni si occupa di musica attraverso produzioni discografiche, libri, programmi radiofonici e rubriche su vari periodici, non solo specializzati. Le sue ultime monografie riguardano grandi autori della musica italiana come Lucio Dalla, Rino Gaetano e Lucio Battisti. Attualmente scrive su Vanity Fair e conduce “Radio1 Music Club” su Rai Radio1.

(ITALPRESS).