NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altra sconfitta per Detroit nella notta italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons cadono per 106-98 sul parquet di Miami Heat nonostante i 24 punti infilati da Cunningham (23 di Butler per i padroni di casa); tra gli ospiti, 6 punti e 4 rimbalzi totalizzati dall’azzurro Simone Fontecchio in 22 minuti di impiego. Primo stop stagionale per i Los Angeles Lakers, sconfitti sul campo dei Phoenix Suns per 109-105 con 63 punti complessivi del tandem formato dai due ‘bomber’ Booker e Durant (29 di Davies per la franchigia californiana). Restano imbattuti, invece, Boston e Cleveland: i Celtics battono i Milwaukee Bucks per 119-108 sebbene Lillard e Antetokounmpo firmino in coppia 63 punti; i Cavaliers espugnano l’impianto dei New York Knicks per 110-104 con 34 punti di Garland e 25 di Mitchell. Denver al fotofinish in casa dei Toronto Raptors: i Nuggets si aggiudicano la sfida all’overtime per 127-125 con 40 punti del ‘solitò Jokic, a referto da top-scorer. Vittoria interna per Orlando Magic, che mette al tappeto gli Indiana Pacers per 119-115 grazie innanzitutto ad uno scatenato Banchero, capace di chiudere la sua straordinaria performance con un bottino personale di 50 punti. Successo in volata dei Washington Wizards, che viola il parquet degli Atlanta Hawks per 121-119 benchè Johnson, per il quintetto di casa, sigli 29 punti contro i 26 di Poole. Colpi esterni per i Chicago Bulls e Houston Rockets, che fanno festa rispettivamente sui campi di Memphis Grizzlies (126-123, 30 punti di Bane e LaVine) e San Antonio Spurs (106-101, 36 di Green). Affermazioni interne, infine, sia per i Dallas Mavericks, che si impongono per 110-102 su Utah Jazz, che per i Sacramento Kings, a segno per 111-98 contro i Portland Trail Blazers.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

