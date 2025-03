L’Amerigo Vespucci sbarca a Venezia il 30 maggio con un corteo acqueo

VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia si prepara ad accogliere il veliero più bello del mondo con un omaggio che solo la Serenissima sa rendere ai grandi protagonisti del mare. Per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana che sarà ormeggiata a Riva San Biasio a Castello dal 27 al 31 marzo 2025, il Comune di Venezia ha organizzato un grande saluto dall’acqua in collaborazione con le remiere della città, gli appassionati di voga, i gruppi sportivi, le associazioni di vela e di categoria, i circoli velici, le darsene e chiunque vive il mare come un elemento imprescindibile della propria identità.

Il programma della mattinata è stato presentato questa mattina nella sede del Circolo della Vela Mestre, al Polo Nautico San Giuliano, dal sindaco Luigi Brugnaro accompagnato dal Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi e del Presidio Militare di Venezia, Contrammiraglio Domenico Guglielmi, dal Consigliere delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto, e dal direttore operativo di Vela spa Fabrizio D’Oria.

Il suggestivo corteo acqueo sarà capitanato dalla maestosa ammiraglia ‘imbarcazione storica veneziana “Serenissima” con partenza alle ore 10.30 da Punta della Salute: l’arrivo in riva San Biasio alle ore 11 circa, con l’omaggio alla Vespucci, sarà caratterizzato da un alzaremi preceduto dall’Inno Nazionale e dall’Inno della Serenissima. Una cascata d’acqua, sprigionata da un rimorchiatore, concluderà il saluto alla maestosa imbarcazione, che unisce tradizione, orgoglio marinaro e passione per l’acqua.

“La seconda tappa del “Tour mediterraneo” di Nave Vespucci racconterà ai cittadini veneziani e veneti l’importante missione diplomatica e culturale svolta dalla Nave nel suo tour mondiale, iniziativa interministeriale per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, rafforzare le relazioni internazionali e celebrare l’eccellenza del Made in Italy – ha raccontato il Contrammiraglio Guglielmi – La sosta a Venezia di Nave Vespucci sarà nuova e ulteriore occasione per mostrare la forza del legame che vincola la Marina Militare alla città di Venezia; una relazione caratterizzata da reciproca stima, rispetto e fattiva volontà collaborativa”.

“È un privilegio avere l’Amerigo Vespucci a Venezia e un onore organizzare un saluto dall’acqua con la nostra Serenissima e le imbarcazioni a remi a seguito – ha commentato il sindaco Brugnaro – L’Amerigo Vespucci è legato anche alla storia di Venezia, una storia che inizia dall’Arsenale e che nei secoli ha sancito il dominio della Serenissima come protagonista dei mari. Il motto della nave è “Non chi comincia ma quel che persevera” ed esprime la vocazione alla formazione e addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare. Un motto che richiama proprio la storia di Venezia, un continuo perseverare del lavoro e dell’ingegno dell’uomo in un ecosistema unico come lo è solo la nostra grande città. Ringrazio tutti quelli che parteciperanno con noi a questa grande festa del mare”.

“Sarà un momento di grande emozione e orgoglio, Venezia abbraccia l’Amerigo Vespucci con il rispetto e l’affetto che si riservano agli amici di lunga data – ha aggiunto il consigliere Giusto – La Vespucci non è solo una nave, è un pezzo di storia che solca i mari, portando con sé il valore della tradizione, della disciplina e della bellezza senza tempo, uno dei simboli più amati della marineria italiana. Sarà un incontro tra due anime profondamente legate all’acqua, un dialogo tra la nostra laguna e il nostro spirito indomito con il veliero più bello del mondo”.

“L’arrivo di Nave Vespucci è una tappa di avvicinamento verso il Salone Nautico Venezia, che si terrà nello storico Arsenale dal 29 maggio al 2 giugno 2025– ha concluso D’Oria- È un piacere rinnovare la collaborazione con la Marina Militare, che anche quest’anno mette a disposizione i loro spazi all’Arsenale di Venezia e organizza delle visite guidate a bordo dei mezzi operativi in occasione del Salone Nautico”.

