4 adolescenti su 10 non sanno distinguere le fake news sulla salute da quelle vere. Questo è il dato emerso da uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni ne parla in questo nuovo servizio. abr/gtr