3,7 mld per internet veloce in 7 milioni di abitazioni

Tre miliardi e 700 milioni sono stati stanziati dal governo per portare internet veloce a 7 milioni di numeri civici. Lo riferisce il Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, ricordando che il bando del Piano Italia a 1 Giga è uno degli interventi della Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga che prevede anche Piani per connettere le scuole e le strutture sanitarie. mgg/