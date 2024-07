BOLOGNA (ITALPRESS) – Una sede risalente agli anni ’70, che ha bisogno urgente di una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione, a partire dal rifacimento della copertura e dalla soluzione di alcune criticità strutturali. E’ quella del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Monghidoro, sull’Appennino bolognese: oggi, grazie a un finanziamento di 200 mila euro, provenienti dal Piano di potenziamento delle strutture di Protezione civile recentemente approvato dalla Giunta, sarà sottoposto a un primo lotto di lavori, parte di un più ampio piano di restyling necessario all’intera struttura. Il progetto di rinnovo del Distaccamento è stato illustrato stamani a Monghidoro, nella sede del Comune. Erano presenti Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione con delega alla Protezione civile, Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro, Davide Lelli ed Emanuela Benni, rispettivamente sindaco di Monterenzio e vice sindaca di Loiano. Hanno partecipato, inoltre, Francesco Notaro, comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Calogero Turturici, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, e Juri Mazzanti, capo Distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Monghidoro.

“Gli investimenti sulla montagna sono tanto più efficaci quando guardano alle politiche per l’Appennino in maniera integrata- ha commentato Priolo-. Quest’intervento ha una ricaduta positiva su tutto il territorio circostante, come dimostrato durante i giorni drammatici dell’alluvione, nei quali l’apporto dei Vigili del Fuoco e dei volontari è stato straordinario per aiutare la popolazione colpita anche nelle valli limitrofe; o nel recente, drammatico episodio di Suviana. Per questo- ha aggiunto Priolo- abbiamo stanziato risorse regionali affinchè l’amministrazione di Monghidoro possa avviare una serie di interventi necessari per ammodernare la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. Una realtà preziosa- ha concluso la presidente-, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per queste comunità”.

foto: ufficio stampa Regione Emilia Romagna

