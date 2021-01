ROMA (ITALPRESS) – Nell’Unione Europea il 17,2% della popolazione viveva in case sovraffollate nel 2019, cioè con un numero insufficiente di stanze rispetto alle esigenze familiari. Lo rileva l’Eurostat. D’altro canto, il 32,7% della popolazione vive invece in abitazioni sottoccupate, cioè ritenute troppo grandi. Tra gli Stati membri, quasi la metà della popolazione in Romania viveva in famiglie sovraffollate nel 2019. Il dato scende a due su cinque in Lettonia, Bulgaria, Croazia e Polonia.

(ITALPRESS).