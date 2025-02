TORINO (ITALPRESS) – Saranno 15 le azzurre protagoniste del tabellone principale femminile di domenica nel Grand Prix di fioretto a Torino. E’ il responso della prima giornata del Trofeo Inalpi apertosi oggi sulle pedane piemontesi con le qualificazioni dedicate alla competizione delle donne. Erano già ammesse, per diritto di ranking, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Hanno staccato il “pass” dopo una fase a gironi perfetta, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, Francesca Palumbo e Serena Rossini. Si sono qualificate, dopo i successi nei turni preliminari, anche Martina Sinigalia, Benedetta Pantanetti, Carlotta Ferrari, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Irene Bertini, Camilla Mancini e Anna Cristino. Stop nell’ultimo turno per Aurora Grandis (superata nel derby da Martina Sinigalia), Olga Rachele Calissi ed Erica Cipressa. Stop nel tabellone da 128 per Giulia Amore e Vittoria Pinna mentre si è conclusa nella fase a gironi la gara di Matilde Calvanese. Domani, a partire dalle ore 10, la fase a gironi e il tabellone preliminare maschile. Complessivamente sono 26 i fiorettisti azzurri iscritti al GP di Torino. In quattro sono già qualificati per la giornata clou di domenica, grazie al posizionamento nel ranking, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Cominceranno dai gironi 22 atleti italiani: Edoardo Luperi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Giuseppe Franzoni, Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso, Federico Pistorio, Mattia De Cristofaro, Raian Adoul, Francesco Pio Iandolo, Alessandro Stella, Matteo Iacomoni, Lorenzo Nista, Marco Proietti, Emanuele Iaquinta, Federico Greganti, Francesco Cercaci, Djibril Mbaye, Matteo Panazzolo. Il Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi, tappa italiana del circuito d’Elite di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, vivrà domenica la giornata decisiva con l’assegnazione delle medaglie e fasi finali dalle ore 18 in diretta su Sky Sport Arena (canale 204).

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]