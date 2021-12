14 mln di italiani in viaggio tra Natale e capodanno

Saranno 14,8 milioni gli italiani in viaggio tra Natale e Capodanno con un giro d'affari da 10,5 miliardi, quasi il 20 per cento in meno rispetto al 2019. È quanto emerge da un'indagine realizzata da ACS Marketing Solutions per Federalberghi. sat/gtr