1,3 milioni di over 75 senza assistenza adeguata

Dal Rapporto Istat "Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria - anno 2019" emerge che circa 1,3 milioni di over 75 dichiara di non ricevere aiuto adeguato in relazione ai bisogni della vita quotidiana e alle necessità di tutti i giorni. sat/gtr