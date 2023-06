Yamaha NEO’s, muoversi in città su due ruote a impatto zero

Muoversi in città su due ruote, a impatto zero. Un obiettivo facile da raggiungere se si guida NEO's, il nuovo scooter elettrico commercializzato da Yamaha con un'autonomia che arriva fino a 68 chilometri. La scocca è caratterizzata da forme morbide e arrotondate che esaltano la sensazione di leggerezza e la facilità di guida di questo scooter a "zero emissioni" ultra-silenzioso. tvi/abr/gtr