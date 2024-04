World Skate Day Roma, Aracu “Lo sport giovane per eccellenza”

ROMA (ITALPRESS) - Una giornata di festa, di gioia e di grande partecipazione, all’insegna degli sport rotellistici per il compleanno di World Skate. Lo scenario era quello delle grandi occasioni, come solo Roma sa regalare: Colle Oppio, con il Colosseo a fare da quinta suggestiva della manifestazione, nello skatepark cittadino, diventato oramai luogo iconico della Capitale. Il World Skate Day, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici per festeggiare i 100 anni di storia della Federazione Mondiale, ha visto la partecipazione di tanti appassionati delle discipline su rotelle, di famiglie, di campioni italiani, di gruppi di pattinatori, arrivati per animare la festa con spettacoli, esibizioni, musica, dj set e tanto altro, nella splendida cornice romana, coccolati dal sole primaverile e dalla luce unica della Città Eterna. gm/gtr (Fonte video: ufficio stampa Fisr)