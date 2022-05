Webuild, a Salini la laurea honoris causa dall’Università di Genova

L’Università di Genova ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria civile a Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. Tra le motivazioni del riconoscimento accademico il ruolo attivo svolto da Salini sul territorio ligure, e genovese in particolare, oltre che la competenza tecnica con cui ha saputo tradurre gli indirizzi di gestione del Gruppo Webuild in opportunità di occupazione e sviluppo per il territorio. sat/abr/mrv