Von der Leyen “Estenderemo sanzioni a Bielorussia e Iran”

"L'Unione Europea continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per sostenere il coraggioso popolo ucraino". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in occasione della firma della terza dichiarazione congiunta di cooperazione Ue-Nato. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)