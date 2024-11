Violenza di genere, Cecchettin “Migliaia di donne vivono nella paura”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre siamo qui migliaia di donne in tutto il mondo stanno vivendo nella paura e stanno subendo abusi, da quando è mancata Giulia sono state uccise 120 donne solo in Italia, numeri inimmaginabili, non possiamo permetterci più di essere indifferenti”. Così Gino Cecchettin, in occasione della presentazione della “Fondazione Giulia Cecchettin", alla Camera. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Camera dei deputati)