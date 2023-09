Vigili del fuoco recuperano auto finita in un canale nel pordenonese

PORDENONE (ITALPRESS) - I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti nei pressi del lago Burida a Pordenone dove un’autovettura uscita di strada è finita in un canale, affluente del lago. Giunti sul posto con una squadra ordinaria e una composta da Soccorritori Acquatici e operatori Speleo Alpino Fluviali, i Vigili del fuoco hanno immediatamente individuato la vettura adagiata all’interno del canale e utilizzando un gommone ha raggiunto il mezzo ed estratto l’uomo che si trovava nell’abitacolo del mezzo. Portato a riva l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario che ne ha constatato il decesso. Nel frattempo, deviato da un intervento di ricerca a persona a Grado (GO), è giunto l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia con due sommozzatori a bordo che si sono immersi per verificare che all’interno del veicolo non vi fossero altre persone. Nel primo pomeriggio la conclusione dell'intervento con il recupero dell'auto. tvi/gsl