Vetrone “Toyota mette al centro la soddisfazione del cliente”

ROMA (ITALPRESS) - "Beyond Zero rappresenta un punto di partenza non solo verso un nuovo modello di mobilità che mette al centro la soddisfazione del cliente, ma anche per un diverso impatto sul piano sociale e ambientale. bZ4X è la prima di sei vetture a impatto zero che lanceremo sul mercato entro il 2026, con l'obiettivo di offrire un prodotto di qualità centrato in primo luogo sulle prestazioni delle batterie". Lo dice Luca Vetrone, Communication & External Affairs General Manager di Toyota Motor Italia. col/tvi/gtr