Vendite al dettaglio stabili nel mese di marzo

ROMA (ITALPRESS) - Vendite al dettaglio sostanzialmente stabili a marzo in Italia. Lo rileva l'Istat. Rispetto a febbraio, quando si era registrato un modesto miglioramento, le vendite dei beni alimentari sono in lieve aumento, mentre quelle dei non alimentari subiscono una leggera flessione. Su base annua, invece, la crescita è sia in valore sia in volume: a determinarla le vendite dei beni alimentari, che risentono in misura significativa della differente collocazione della Pasqua, che quest’anno è caduta a marzo. abr/gsl