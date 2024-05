Usa, i trumpisti vogliono Trump in galera “Così vince a novembre”

NEW YORK (ITALPRESS) - "In galera!". Si sentono queste grida fuori il tribunale dove sta avvenendo il processo più importante d'America. Già, se alla fine del processo per i soldi dati alla porno star "Stormy Daniels" Donald Trump venisse ritenuto colpevole e subito arrestato? "In galera!", continuano a gridare, ma ci accorgiamo che chi lo fa ha le bandiere MAGA di Trump. Ma che significa? A quanto pare alcuni dei suoi sostenitori accampati fuori dal tribunale di Downtown Manhattan sarebbero contenti e soddisfatti dell' arresto del tycoon. sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)